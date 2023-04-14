Ediz Kentkuran: ‘Güven Bana' 24 Kasım'da sinemalarda olacak

2023 sezonunun iddialı komedi filmlerinden "Güven Bana"nın yeni vizyon tarihi belli oldu. Yapımını Aytaç Medya'nın üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini mizahın usta ismi Selçuk Aydemir'in yaptığı filmin 24 Şubat'ta seyirciyle buluşması planlanıyordu, ancak 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle vizyon tarihi ertelenmişti.

SİNEMASEVERLER FİLMİ SORUYOR

"Güven Bana"nın yeni vizyon tarihini, Aytaç Medya Genel Müdürü ve filmin genel koordinatörü Ediz Kentkuran açıkladı: "Depremden dolayı ertelediğimiz filmimizle alakalı yoğun sorular alıyoruz. Tüm izleyicilerimize açıklamış olalım; filmimiz 24 Kasım Cuma günü tüm sinemalarda olacak. 2023 yılının en çok konuşulacak filmi olacağını şimdiden söyleyebilirim."

MAFYADAN KAÇAN BEŞ KUZENİN HİKÂYESİ

Sinemaseverlerin merakla beklediği "Güven Bana", mafyadan kurtulmaya çalışan beş kuzenin kahkaha yüklü hikâyesini konu alıyor. Filmde kuzenleri Cihangir Ceyhan, Okan Cabalar, Ufuk Bayraktar, Kıvanç Baran Aslan ve Onur Gökçek canlandırıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar ve Özgür Emre Yıldırım da yer alıyor.