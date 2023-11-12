Edirnekapı'dan Beyazıt'a Filistin'e destek yürüyüşü
Kaynak: AA
Filistin İnisiyatifi Platformu, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturdu.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Filistin İnisiyatifi Platformu Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na yürüyor.
Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu grup saat 14.00'ten itibaren Edirnekapı'da toplanmaya başladı.
15.00'te başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor.
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