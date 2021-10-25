Metrobüs arızası vatandaşı yaktı

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25 Ekim 2021 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 12:31:00

Edirnekapı durağında metrobüs arıza yaptı

Kaynak: AA

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Metrobüs arızası nedeniyle Edirnekapı durağında araç kuyruğu oluştu. İşe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, bazı yolcular metrobüs arızasına tepki gösterdi.

Fatih Edirnekapı durağında bir metrobüsün arıza yapması sonucu araç kuyruğu oluştu.

AA'nın aktardığı habere göre, Beylikdüzü-Sögütlüçeşme yönünde hareket eden metrobüs, Edirnekapı durağında arızalandı. Arkadan gelen diğer araçların beklemesiyle yolda uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

İşe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

Arızalı aracın kaldırılmasının ardından bir süre daha devam eden araç kuyruğu, normale döndü.

Etiketler : Fatih Edirnekapı Beylikdüzü-Sögütlüçeşme metrobüs
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