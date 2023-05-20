VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
G7 liderleri ekonomik baskılara karşı koordinasyon platformu oluşturacak
AK Parti'den Ankara dışında ikamet eden seçmenlere ücretsiz ulaşım imkanı
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Milli savaş gemileri Güney Asya'da boy gösterecek
Malatya'da deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek
20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:30:00

Edirne'deki Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri aslına uygun onarılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'deki Fatma Hatun Mezarlığı ve Şah Melek Camisi haziresinde bulunan mezar taşları, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında onarımdan geçirildi.

Valilik öncülüğünde başlatılan Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik düzenlemeler sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak kırık ve toprak altındaki mezar taşlarını tespit ediyor.

Çevre temizliğinin de yapılmasının ardından tamire ihtiyaç duyulan taşlar, aslına uygun şekilde onarılıyor.

Bu kapsamda Rumeli Beylerbeyi Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan caminin haziresinde bulunan mezar taşlarıyla Mimar Sinan'ın torunu Fatma Hatun'un mezarlarının bulunduğu Fatma Hatun Mezarlığı'ndaki mezar taşları onarıldı.

Geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında belirlenen 41 alandaki onarım faaliyetleri devam ediyor.

Etiketler : edirne osmanlı dönemi mezarlıkları mezar taşları
Babaya veda

Babaya veda
Eşim sahiplenici olmalı

Eşim sahiplenici olmalı
Peşini bırakmayacağım

Peşini bırakmayacağım
Afra ile birlikte tatil yok

Afra ile birlikte tatil yok
Cannes yolcusu!

Cannes yolcusu!
Sevgiliden VIP servis

Sevgiliden VIP servis
"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama

"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama
Festival çıkarması

Festival çıkarması
Burcu mest etti

Burcu mest etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX