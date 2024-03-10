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10 Mart 2024 Pazar 13:54:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 13:54:00

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü üyesi yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKP-C üyesi 14 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 10'unun FETÖ, 3'ünün PKK, birinin de DHKP-C üyesi olduğu belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : edirne fetö pkk dhkpc yunanistan
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