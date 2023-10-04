Edirne'de "yankesici" güvenlik kamerasını görünce çaldığı telefonu geri verdi
Kaynak: AA
Edirne'de bir kadının çantasından cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerasını fark edince telefonu geri verdi.
Maarif Caddesi'nde kaldırımda yürüyen şüpheli, karşısından gelen kadının omuz çantasının içinden cep telefonunu çaldı.
Telefonu gizleyip bir süre yürümeye devam eden şüpheli, bölgedeki güvenlik kamerasını fark edince kadına doğru yaklaşıp telefonu yerde bulmuş gibi davranarak geri verdi.
Olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
- Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı görselli paylaşımına tepki
- Bakanlar Ersoy ve Bak, Malatya'da kütüphane açılışına katıldı
- Depremde 100 kişinin öldüğü binanın inşası da güçlendirilmesi de projesiz ve ruhsatsız yapılmış
- İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi
- Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
- Ankara'daki yangında bir itfaiye eri şehit oldu