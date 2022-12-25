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Edirne'de uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu: Ülkeye giren TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi
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25 Aralık 2022 Pazar 11:38:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 11:38:00

Edirne'de uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu: Ülkeye giren TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi vererek "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ülkeye giren TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uzun süreli takip sonucu, ülkeye giriş yapan bir TIR'da 35 kilo kokain, 2 kilo metamfetamin ve 460 kilo ecstasy ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kilo kokain, 2 kilo metamfetamin, 460 kilo ecstasy, 760 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu edirne uyuşturucu operasyon
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