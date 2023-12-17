VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldü
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk finali
Londra Bienali'nde "Public Award" kazanan eseri inceledi
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Bakan Göktaş'tan "engelli memur ataması" açıklaması
17 Aralık 2023 Pazar 09:46:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 09:46:00

Edirne'de uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada, 25 gram esrar, 17 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : edirne uyuşturucu operasyon emniyet
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX