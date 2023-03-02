Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde devam eden yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç istikametine 5 gün araçla veya yaya olarak gidiş-geliş yapılamayacak.

Çalışmalar 6 Mart'ta başlayacak ve bu kapsamda tren yolu üst geçidi yıkılacak, hafriyatın kaldırma işlemleri gerçekleştirilecek.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.