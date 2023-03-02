Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak
Kaynak: AA
Tunca Nehri üzerindeki tarihi Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışmaları nedeniyle 6 Mart'tan itibaren 5 gün araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde devam eden yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç istikametine 5 gün araçla veya yaya olarak gidiş-geliş yapılamayacak.
Çalışmalar 6 Mart'ta başlayacak ve bu kapsamda tren yolu üst geçidi yıkılacak, hafriyatın kaldırma işlemleri gerçekleştirilecek.
Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.
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