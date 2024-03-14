Edirne'de tarihi eser operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.K. ve M.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 70 sikke, 35 metal ve taş obje, 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ile dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.