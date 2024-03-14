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14 Mart 2024 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 15:45:00

Edirne'de tarihi eser operasyonu

Kaynak: AA

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Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.K. ve M.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 70 sikke, 35 metal ve taş obje, 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ile dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Etiketler : edirne tarihi eser operasyon
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