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21 Ocak 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 07:45:00

Edirne'de kar alarmı: Motosikletlere trafiğe çıkma yasağı

Kaynak: AA

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Edirne'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu. Trafik ekipleri, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletleri denetledi.

Edirne'de yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.

Edirne Valiliği yoğun kar yağışı sebebiyle kentte önlem aldı.

Valilik, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" denildi.

TRAFİK EKİPLERİNDEN DENETİM

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmiyor.

Valilik tarafından bir sonraki duyuruya kadar söz konusu araçların trafiğe çıkışları yasaklanmasının ardından trafik ekipleri Eski Cami kavşağında denetim yaptı.

Ekipler, yasağa rağmen motosikletle trafiğe çıkan sürücülere idari ceza uyguladı, ev ve iş yerlerine geri dönmeleri yönünde uyarıda bulundu.

ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI

Edirne'de kar yağışı devam ediyor.

Kent merkezinde etkili olan karın ardından vatandaşlar kartopu oynadı.

Selimiye Meydanı'nda toplanan çocuklar, karla kaplanan çimlerin üstünde kayak yapıp eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Etiketler : edirne kar motosiklet scooter motokurye trafik
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