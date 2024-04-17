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17 Nisan 2024 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 09:45:00

Edirne'de FETÖ operasyonu: Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Kaynak: AA

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Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne'de, FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.C. ve F.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Etiketler : edirne fetö yunanistan
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