Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Süloğlu ilçesinde İ.K'nın adresinde arama yaptı.
Evinde 1 kilo 194 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifade veren zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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