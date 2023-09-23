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Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı
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23 Eylül 2023 Cumartesi 20:27:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 20:27:00

Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Süloğlu ilçesinde İ.K'nın adresinde arama yaptı.

Evinde 1 kilo 194 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Etiketler : edirne uyuşturucu madde tutuklama
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