Edirne'de bir haftada 327 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 327 düzensiz göçmen yakalandı, 8 şüpheli de "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde, 327 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Operasyonlarda 8 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı, zanlılarca kullanılan 7 araca el konuldu.
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