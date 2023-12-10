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Edirne'de bir haftada 261 düzensiz göçmen yakalandı
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10 Aralık 2023 Pazar 17:35:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 17:35:00

Edirne'de bir haftada 261 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 261 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 261 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.

Etiketler : EdirneDenetim GöçmenYakalama DüzensizGöç
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