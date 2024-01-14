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14 Ocak 2024 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 15:00:00

Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 160 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada, birçok noktada yapılan denetimlerde 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.

Etiketler : edirne denetim düzensiz göçmen
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