Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 160 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada, birçok noktada yapılan denetimlerde 160 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.
- BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a başsağlığı telefonu
- Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
- Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'in sakatlığıyla ilgili açıklama
- 'Pençe-Kilit Operasyonu' şehitlerimizi uğurladık
- Görüşme, CHP yandaşlarını rahatsız etti! Mine Kırıkkanat'tan çirkin paylaşım
- Şehidin babasıyla görüştü