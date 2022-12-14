Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen F.S, Y.Ö, M.G, B.S ve H.A.B. yakalandı.
Gözaltına alınan bu terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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