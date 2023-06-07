Edirne'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Edirne'de yerel saat 15:26'da, yerin 10.42 kilometre altında, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Edirne'de yerel saat 15:26'da, yerin 10.42 kilometre altında, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.