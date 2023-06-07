Edirne'de 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Edirne'de yerel saat 15:26'da, yerin 10.42 kilometre altında, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Edirne'de yerel saat 15:26'da, yerin 10.42 kilometre altında, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2023
*
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Saedinenie, Filibe (Bulgaristan) -[167.39 km]Merkez (Edirne)
Tarih:2023-06-07
Saat:15:26:30 TSİ
Enlem:42.354 N
Boylam:24.481 E
Derinlik:10.42 km
Detay:https://t.co/8dXhmoYToP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- RTÜK'ten 3 televizyon kanalına para cezası
- F-35'ler için çılgın rakam! Tam 2 milyar dolar
- AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında devir teslim
- Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü... Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı
- Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisizleştirildi
- Edirne'de 4,7 büyüklüğünde deprem