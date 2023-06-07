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Edirne'de 4,7 büyüklüğünde deprem
07 Haziran 2023 Çarşamba 15:43:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 15:43:00

Edirne'de 4,7 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Edirne'de yerel saat 15:26'da, yerin 10.42 kilometre altında, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Edirne'de yerel saat 15:26'da, yerin 10.42 kilometre altında, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler : afad edirne deprem
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