Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Gözaltına alınan göçmen kaçakçısının jandarmadaki işlemleri sürüyor.