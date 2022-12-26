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26 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen örgüt mensubu M.S.D ve R.B. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : edirne fetö yunanistan
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