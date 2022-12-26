Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen örgüt mensubu M.S.D ve R.B. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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