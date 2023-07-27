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27 Temmuz 2023 Perşembe 15:29:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 15:29:00

Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli sağanak

Kaynak: AA

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Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli sağanak, uzun zamandır bunaltan sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşan kent sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Öğle saatlerinde kapanan havanın ardından önce ara ara çiseleme ardından da gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlara geçerek sağanağın dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının dün 41 derecenin üzerine çıkarak son zamanların en yüksek sıcaklığına ulaştığı kentte yağışlı hava sistemi hava sıcaklığını düşürdü, havayı serinletti.

Hava sıcaklığının 23 derecelere düşmesi uzun zamandır sıcak havayla mücadele eden kent sakinlerini rahatlattı.

Yağışın aralıklarla akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri, otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığındı.

Ara ara rüzgarın da etkili olduğu kentte, şiddetini artıran yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açıp suyun tahliyesini sağladı.

Kentte dün 41 derece ölçülen hava sıcaklığı, bugün 25 dereceye düştü.

Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Etiketler : Hava sıcaklığı Yağış Edirne ve Kırklareli
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