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22 Ocak 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 09:30:00

Edirne 90'lara döndü! Çeşmeden su taşıma dönemi

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Uzunköprü'deki su kesintisi nedeniyle insanlar bidonlarla çeşmelerde kuyruk oldu. Vatandaşlar, evlerinden getirdikleri bidonlar ve kovalarla tarihi çeşmelerden su almaya çalıştı. İlçenin belli noktalarında, 1990'ları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Çeşme sularının temizliğinden şüphe duyan vatandaşların tepki gösterdiği belediye ise, gece saatlerinde sitesinden “Çalışmalar devam ediyor” açıklaması yaptı.

Edirne'de yaşanan su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı. Susuzluk nedeniyle temizlik, yemek ve içme suyu ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar evlerinden getirdikleri bidonlar ve kovalarla çeşmelerin önlerinde kuyruklar oluşturdu. 1990'lı yılları aratmayan görüntülerde, vatandaşların yer altı su kaynaklarından beslenen çeşmelerden ihtiyaçlarını gidermek için bidonlarla su taşıdığı görünürken, ilçe sakinlerinin belediyeye tepkisi sert oldu.

BAŞKANDAN ŞİKAYETÇİYİM

İlçede yaşayan bir genç, "Ben bu yaşıma geldim böyle bir rezillik görmedim. Halimize bakın. Benim evde yaşlı ninem var ilaçlarını kullanması lazım. Ben bu su kesintisinden dolayı Özlem Becan'dan çok şikayetçiyim. Bize başka belediye başkanı bulun. Şuraya bakın. Bu millet böyle rezillik çekmeye mecbur mu?" diye konuştu.

SU TEMİZ Mİ BİLMİYORUZ

Çeşmelerden su dolduran bir başka vatandaş ise, "Vallahi suyun temizliğinden emin değiliz. En yakın burası olduğu için şu anda ihtiyaçlarımız için buradan çekiyoruz. En son 5-6 sene önce 2 ay gelmedi. Tankerle su taşıdılar. Tam bir rezaletti" diye konuştu. Yaşanan su kesintisi ile ilgili olarak Uzunköprü Belediyesi'nin resmi internet sitesinden; "En kısa sürede çalışmalar tamamlanarak su verilmeye başlanacaktır" denildi.

Etiketler : edirne uzunköprü chp su kesintisi
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