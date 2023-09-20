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20 Eylül 2023 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 15:30:00

Edanur'un annesinden yürek yakan feryat: “Benim çocuğum okuyacaktı, 2 valiz kıyafet aldım”

Kaynak: AA

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Kayseri'de eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen Edanur Çoban için oturma eylemi düzenledi. Eylemde konuşan anne Tuğba Çoban, “Benim çocuğum okuyacaktı, 2 valiz kıyafet aldım” dedi.

Kayseri'de 13 Eylül'de harçlık biriktirmek için garsonluk yaptığı işinden evine dönen Edanur Çoban (18) eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Bugün de Edanur Çoban için Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi düzenlendi. Oturma eyleminde konuşan ve çocuğunu öldüren Gökhan. Ç.'nin en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen anne Tuğba Çoban'ın feryatları yürek dağladı. Edanur'un üniversi okuyacağını ve bütün hazırlıkları yaptıklarını dile getiren anne Eda benim değil Türkiye'nin çocuğu, Kayseri'nin çocuğu. Benim çocuğumu böyle yapanlar içeriden çıkmasın, gün yüzü görmesin. Benim Edanurum gün yüzü görmedi. Onlarda görmesin. Benim çocuğum okuyacaktı. Ben ne hazırlıklar yaptım. 2 valiz kıyafet aldım. Etiketi üzerinde her şeyi kaldı. Ben kardeşi ile onu ikiz gibi büyüttüm. Ben bunu hak etmedim. Eda bunu hak etmedi. Ben onlarla aynı ortamda nefes almak istemiyorum" dedi.

"ŞU ANDA AYAKTA DURUYORUM AMA AYAKLARI TİTRİYOR"

Baba Akın Çoban da, "Kızım daha 18 yaşındaydı. Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. 'Adaleti sağlayacağım' derdi. Yarım kaldı umutları, tükendi. Çocuğum belki gardiyan, belki hakim olacak, yükselebildiği kadar yükselecekti. Adaleti sağlayacaktı. Benim kızım bunu hak etmedi. Yüce Türk milletinin adaletine inanıyorum. Allah'ın adaleti daha büyük. Biz reklam yapmıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kızımın 3 valiz eşyası kaldı. Daha etiketleri çıkmamıştı. Başka Edaların canı yanmasın. Annelerin, babaların canı yanmasın istiyoruz. Adli süreci biz başlattık. Avukatımıza bilgi verdik. Bu insan değil. Bu çocuğumun vahşice, hunharca katliamıdır. Herkesin çoluğu, çocuğu var. Annelerin babaların canının yanmasını istemiyoruz. Müebbet değil, ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Şu anda ayakta duruyorum ama ayakları titriyor. Erciyes benim içimdeki yangını söndüremez. Benim ciğerim yanıyor. Ben 43 yaşındayım daha bir karakol yüzü görmedim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oturularak, sessiz eylem yapıldı.

ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından Nevşehir'in Avanos ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Gökhan Çatbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Etiketler : Kayseri edanur çoban oturma eylemi kayseri
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