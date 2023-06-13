Ebru Kain: Sosyal sorumluluk benim için bir misyon

İnşaat başta olmak üzere gıda, tekstil ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren Kain Yapı Gayrimenkul A.Ş kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ebru Kain, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İş hayatındaki başarısını sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü çalışmalarla taçlandıran iş insanı, "Sosyal alanlarda da hizmet vermeyi kendim ve şirketim adına bir misyon olarak görüyorum. Kadınların üretime ve ekonomiye katkı sağlamalarının önünü açan çalışmalara ayrıca sempati duyuyorum. Bu anlamda çeşitli platformlarda elimden gelen katkıyı sunmak adına aktif olarak yer alıyorum. Özellikle @ebrukain instagram hesabım üzerinden en doğru ve güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hakkımızda açılmış olan bir çok sahte hesap mevcuttur. Hiç birine itimat etmeyiniz. Tek resmi hesabım budur." diyor.

KADINLARIN CESARETLENDİRİLMESİ GEREK



İş dünyasında Pırlanta Kadınlar arasında gösterilen Ebru Kain, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Özellikle iş dünyasındaki hemcinslerinin rol model olarak gördüğü isimlerden olan Kain, "Kariyerinde belirli bir noktaya gelmiş kadınların üzerlerine düşen bir başka görev de hemcinslerine örnek olmak, onlara ilham vermek" deyip ekliyor: "Yer aldıkları sektörlerde, hayatın herhangi bir alanında fark yaratan kadınlar, kendilerinden sonra gelen jenerasyona destek olmak için vakit ayırmalılar. Kadınların potansiyellerini keşfedebilmeleri için birbirlerini cesaretlendirmesi çok önemli. Bu bilinci oluşması için taşın altına elimizi koymak şart."