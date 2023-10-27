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27 Ekim 2023 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 08:15:00

E-ticaret sitelerinden 71 kişiyi 500 bin lira dolandırdılar: 4 tutuklama

Kaynak: İHA

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Kocaeli'de e-ticaret sitelerine koydukları ürünlerin satışı üzerinden 71 kişiyi, toplam 500 bin lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, e-ticaret sitelerine otomobil parçası ve benzeri ürünleri ilana koyarak, kapora, ürün bedeli gibi bahanelerle istenen paranın şüpheliler adına açılmış hesaplara yatırtıldığı ve sonrasında ilanların kaldırıldığı tespit edildi.

Bu yöntemle 71 kişinin toplamda 500 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gebze ve Darıca ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon ve devamında 9 kişi yakalandı. 2 şüphelinin ise Kandıra ve Gemlik cezaevlerinde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli işlem şartıyla 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca ve 69 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Etiketler : eticaret dolandırıcılık tutuklama
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