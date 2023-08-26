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26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:48:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:48:00

e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca e-Reçetem 5 dil eklendi
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