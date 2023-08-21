VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Kur'an'a saldırılara sert tepki: İslam dünyası daha fazla tahammül etmeyecek
Sakatlık yaşayan Arda Güler'den iyi haber!
Netanyahu, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
e-Devlet'te rekor: 3 milyarı aştı
İstanbul'da taksi denetimi
Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:20:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:20:00

e-Devlet'te rekor: 3 milyarı aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu yılın ağustos ayı itibarıyla e-Devlet uygulamasına girişin 3 milyarı aştığını bildirdi.

Ofis'in sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, e-Devlet'e bu yıl ağustos itibarıyla giriş sayıları açıklandı.

"Ağustos 2023 itibarıyla "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı"na toplam giriş sayısı 3 milyarı aştı! Yıl sonu hedefimiz ise 4,5 milyar kullanıcı girişi. 63 milyon 612 bin 765 kullanıcıya ulaşarak hizmet kalitesini her geçen gün artıran #DijitalinYüzyılı'nın parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı."

Etiketler : e-devlet türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Miço Karan

Miço Karan
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Duygusal gece

Duygusal gece
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX