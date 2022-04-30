e-Devlet'in 'hacklendiği' iddialarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Kaynak: TRT Haber
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden son günlerde sosyal medyada yer alan, e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel bilgilerin ele geçirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklaması yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gazeteci Fatih Altaylı'nın, köşesine taşıdığı e-Devlet sisteminin hacklendiği iddiaları ile dezenformasyon yaptığı ifade edildi.
"e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir" denildi.
3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Açıklamada, bir şebekenin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının görüldüğü aktarıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Konunun hassasiyetle takip edildiği belirtilen açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.
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