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30 Nisan 2022 Cumartesi 23:46:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 23:46:00

e-Devlet'in 'hacklendiği' iddialarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Kaynak: TRT Haber

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden son günlerde sosyal medyada yer alan, e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel bilgilerin ele geçirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gazeteci Fatih Altaylı'nın, köşesine taşıdığı e-Devlet sisteminin hacklendiği iddiaları ile dezenformasyon yaptığı ifade edildi.

"e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, bir şebekenin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının görüldüğü aktarıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konunun hassasiyetle takip edildiği belirtilen açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Etiketler : dolandırıcı emniyet müdürlüğü e-Devlet sistemi
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