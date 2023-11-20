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20 Kasım 2023 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 14:38:00

Düzensiz göçmenler ülkelerine gönderildi

Kaynak: AA

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Ağrı'da Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Ağrı'da, Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen, 4 uçakla ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 826 düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Burada, jandarma tarafından güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınan düzensiz göçmenler, 4 uçakla sınır dışı edildi.

Etiketler : düzensiz göç uçak sınır dışı
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