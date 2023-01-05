Düzensiz göçmenler Afganistan'a gönderildi

Ağrı İl Göç İdaresi koordinasyonunda gerçekleştirilen sınır dışı operasyonları 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılının ilk charter ile sınır dışı operasyonu bugün Ağrı'dan gerçekleşti. 227 Afganistan uyruklu yabancının Ağrı Ahmedi Hani Havalimanından ülkelerine dönüşleri sağlandı.

Charter seferler konusunda 2022 yılında tarihi bir başarıya imza atılarak 235'i Afganistan'a ve 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 237 charter sefer düzenlendi. 2022 yılında 68.290'ı Afganistan ve 12.511'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplamda 124.441 düzensiz göçmen Türkiye'den sınır dışı edildi. Böylece, 2021 yılı ile kıyaslandığında 2022 yılında sınır dışı sayısı yüzde 161 yükseliş gösterdi. 2022 yılındaki başarılı tablonun ardından 2023 yılında da düzensiz göç ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.