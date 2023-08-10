Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı
Kaynak: AA
Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.
Denize girme yasağının ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.
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