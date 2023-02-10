Düzceli köylülerden deprem bölgesine odun yardımı
Kaynak: TRT Haber
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Düzce köylüleri de harekete geçti. Odunlar kesildi, torbalandı ve kamyonlara yüklenerek yola çıkarıldı.
Türkiye'de 10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremin ardından ülkenin dört bir yanından depremzedelere yardımlar geliyor.
Düzce'nin Kavakbıçkı Köyü sakinleri de depremzedelere yardım için seferber oldu.
Kavakbıçkı Köyü Muhtarı Orhan Bulut, durumu şu sözlerle anlattı.
"Depremi duyduğumuz zaman aklımıza böyle yardım yapabileceğimiz geldi ve hemen işe koyulduk. Düzce Valiliğimizle koordine olduk. Sonra civar köylerimizden de talepler geldi"
Muhtar Bulut şu ana kadar 2 kamyon odunun gönderildiğini ve çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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