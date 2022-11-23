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23 Kasım 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 16:30:00

Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguladı

Kaynak: AA

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 2 milyondan fazla kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguladı.

Düzce'deki depremin kaydedildiği saat 04.08 ile 06.00 arasında 247 bin 485 kişi, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden ulaşılabilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nda aradı.-

Sorgulamayı 04.08'den saat 14.30'a kadar yapan kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti.

Son depremlerle ilgili bilgi almak için http://deprem.afad.gov.tr internet adresine ise saat 04.08'den 14.30'a kadar 4 milyon 791 bin vatandaş ulaştı.

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

Etiketler : düzce deprem fay hattı
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