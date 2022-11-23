"Düzce'deki depremde 321 binamızda hasar tespitleri yaptık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "(Düzce'deki deprem) Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek." ifadesinde bulundu.

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Netic

Bakan Kurum, "Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Sebebi, bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmış olmasıdır." dedi.