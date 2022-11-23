Düzce'deki 5.9'luk deprem... Bakan Kurum: Düzce'deki depremde 321 binamızda hasar tespitleri yaptık
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Düzce'deki depremde 321 binada hasar tespitleri yaptık, Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "(Düzce'deki deprem) Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek." ifadesinde bulundu.
Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Netic
Bakan Kurum, "Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Sebebi, bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmış olmasıdır." dedi.
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