Düzce depremi an be an böyle görüntülendi!

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23 Kasım 2022 Çarşamba 06:49:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 06:49:00

Düzce'deki 5.9'luk deprem anı kameralara böyle yansıdı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce Gölkaya merkezli deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Etiketler : GÜZE DEPREM Gölyaka ilçesi test4 9 büyüklüğünde deprem
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