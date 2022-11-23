Düzce depremi an be an böyle görüntülendi!

Düzce'deki 5.9'luk deprem anı kameralara böyle yansıdı

Düzce Gölkaya merkezli deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.