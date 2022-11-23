Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli ve Edirne'de hissedildi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: YARALANMA YA DA ÖLÜM HABERİ YOK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, NTV canlı yayınında "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ, TAKİP EDİYORUZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

AFAD'dan yapılan son açıklamada " En büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 101 artçı meydana gelmiştir. Afet Hasar Tespit Grubu ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgide an itibariyle Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 1 kişi, Zonguldak'ta 6 kişi, Sakarya'da 1 kişi, Bolu'da 1 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 50 yaralı olduğu bildirilmiştir. Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapılmaktadır." denildi.

AFAD ayrıca, toplamda 2013 personel ve 386 araç deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. En büyüğü 4.3 olmak üzere toplamda 116 artçı meydana geldiğini duyurdu.

AFAD: 'Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre an itibarıyla Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Zonguldak'ta 8 kişi, Sakarya'da 9 kişi, Bolu'da 1 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 61 vatandaşımız yaralanmıştır'

KONTROL AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANDI

AFAD, bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintisi uygulaması yapıldığını açıkladı. AFAD vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.

Deprem bölgesinde ilk saatlerde yapılan kesintilerin ardından kente elektrik verildiği bilgisi paylaşıldı.

DÜZCE VE SAKARYA'DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Düzce Valisi Cevdet Atay kentte tedbir amaçlı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Sakarya'da da eğitime 1 gün ara verildi.

SAHA TARAMALARINDA CAN KAYBI TESPİT EDİLMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "5.9 büyüklüğündeki depremin merkezi olan Düzce Gölyaka ilçemizde yapılan tüm taramalarda can kaybı bilgisi yoktur. AFAD, Jandarma ve Emniyet, tüm ekiplerimizin taramaları devam ediyor." açıklamasında bulundu. Bölgede bazı binalarda kısmi çöküntüler yaşandı.

Köylerdeki taramaların, özellikle de Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramaların tamamlandığını belirten Soylu, "Birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil. Ama bu taramalarımız devam ediyor, taramalar devam ettikçe de bilgilerimiz sürecek." açıklamasında bulundu.

Soylu, Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ve elektrik kesintisi yaşandığını belirterek "Bunların büyük bölümü kontrollü bir şekilde yapıldı ve daha sonra peyderpey elektrik verilmeye devam edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu bölgedeki son duruma ilişkin şöyle bilgi paylaştı:

"Şu anda ekipler olay yerine devam ediyor, yönlendirilmiş durumda. Özellikle AFAD birliklerimiz, Kızılay ve tüm birliklerimiz olay yerine yönlendirilmiş durumda. Şu anda dışarı çıkmış vatandaşlarımıza battaniye sevkiyatı devam ediyor. Bu açıdan hem valilerimiz, hem kaymakamlarımız, hem ilgili belediye başkanlarımız, muhtarlarımız herkese olay yerinde ve Allah'a şükür bir can kaybı söz konusu değil. Bu depremin olduğu dakikadan itibaren hem emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, güvenlik ve asayiş açısından da tüm kontrollerini sahada devam ettirmektedirler. Bu açıdan da vatandaşlarımız evlerinden çıktı. Birtakım asayiş olayları olur mu, birtakım hırsızlık olayları olur mu diye endişe içerisinde olabilirler ama gerek bekçilerimiz, gerek polislerimiz, gerek jandarmalarımız şu anda sokaklarda asayiş açısından güvenlik tedbirlerini almış durumdalar."

1'İ AĞIR 22 KİŞİ YARALANDI

Depreme ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadı " 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. " ifadelerini kullandı.

EGM'DEN ASAYİŞ AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden depreme ilişkin "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulunuldu.

DÜZCE'DE ART ARDA DEPREMLER

Düzce'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

TÜRK KIZILAY BAŞKANI KINIK'TAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi." ifadesini kullandı.

AK PARTİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Çelik, "Tüm kurumlarımız ve ekiplerimiz sahadadır. Her türlü tedbir alınmakta ve çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

BAKAN YANIK: 10 PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ GÖREVLENDİRDİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek" dedi

BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1'i ağır 50 yaralı var, köylerden de büyük hasar bilgisi gelmedi. 8 bin konutta inceleme yapılacak." açıklamasında bulundu.

BAKAN ÖZER: BAKANLIĞIMIZ TÜM İMKANLARINI BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm imkanlarını bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi. Bölgeden etkilenen yerdeki okullarda eğitim öğretime tedbiren bir gün ara verildiğini ve ortaokul ile lise pansiyonlarının aynı önlemle boşaltıldığını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tüm imkanlarını bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve çocuklarımızın hizmetine sunmuştur. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

DÜZCE'DE DEPREM SIRASINDA EVDEN ÇIKARKEN DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Düzce'de meydana gelen deprem esnasında düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.