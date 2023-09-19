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19 Eylül 2023 Salı 12:58:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 12:58:00

Düzce'de selin ardından oluşan "mil kuraklığı" tarım alanı ve meraları etkiledi

Kaynak: AA

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Temmuzda yaşanan taşkınların ardından yeterli yağış almayan Düzce'de, Efteni Gölü Havzası'nda yer alan ve büyük çoğunluğu mera olarak kullanılan 3 bin hektarlık alanda mil kuraklığı yaşanıyor.

İlde temmuz ayı başında 3 gün boyunca aralıksız süren yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar, Melen Barajı'nı besleyen çayın havzasına büyük zarar verdi.

Çoğunluğu mera 3 bin hektarlık arazi, 40 ila 50 santimetre kalınlığında mille kaplandı.

Mil kuraklığının meydana geldiği havza ve çevresinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde çalışmalar yürütülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, AA muhabirine, sel felaketinin ardından yaşanan kuraklık nedeniyle mil kaplanması meydana gelen 4 meranın otlanmasında gecikmeler yaşandığını söyledi.

Yeşillenme olmazsa havadan tohumlamayla mera ıslah çalışması yapılacak

Hayvancılıkla uğraşanların zarar görmemesi için tedbirler aldıklarını anlatan Uzun, "Söz konusu meralarda hayvan otlatan üreticilerimize 3 bin 875 buğday samanı balyası dağıtımı yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca acil destek giderlerinden 15 milyon lira ilimize ödenek ayrıldı. Bu ödenek selden zarar gören çiftçilerimizin hesaplarına yatırıldı." diye konuştu.

Uzun, sonbahar yağışlarıyla bölgede yeniden çimlenme olmasını beklediklerini dile getirerek, "İstenilen yeşillenmenin olmaması durumunda ise havadan tohumlamayla mera ıslah çalışması yapmayı planlıyoruz." dedi.

Havzanın manda yetiştiriciliği açısından da çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Uzun, ilde 4 bin civarında manda bulunduğunu ve "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi" kapsamında çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Uzun, Efteni Havzası çevresindeki meralarda da gerekli çalışmayı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Daha önce de burada ıslah çalışması yapılmıştı ama sel suyu meranın üstünü tekrar örttü. Teknik ekibimiz ve DSİ çalışmalarını, muhtarlarımız ve hayvan üreticilerimizle istişare içinde sürdürüyor. Mil kuraklığı bizim beklediğimiz bir şey değildi. Selden sonra yağış olmaması nedeniyle böyle bir hadise yaşandı."

"Mevsim şartları müsaade edene kadar çalışmayı planlıyoruz"

DSİ Düzce 55. Şube Müdürü Deniz Yıldız da son taşkınların Efteni Gölü çevresindeki yerleşim birimleri, mera ve tarım arazilerine zarar verdiğini ifade etti.

Tekrar taşkın, su baskını ve millenme gibi sorunların yaşanmaması için havzayı besleyen dere yataklarını temizleme çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uğur Suyu, Büyük ve Küçük Melen gibi dereler Efteni Gölü'nü besliyor. Gölün çevresinde meydana gelen tarımsal zararların bertarafı için dere yataklarının açılmasıyla alakalı DSİ Genel Müdürlüğümüze bağlı 60 makine, 100 kadar da teknik personel çalışmakta. Dere yataklarını temizleme çalışmalarımız devam ediyor, yaklaşık yüzde 70 oranında yol kat etmiş durumdayız. Mevsim şartları müsaade edene kadar da çalışmayı planlıyoruz."

Yıldız, meteorolojik verilere göre Düzce'nin birkaç yıldır temmuzun yaklaşık 10 günlük döneminde yağış aldığını, sonraki sürecin ise kurak geçtiğini söyledi.

Gölün taşmasıyla havzayı besleyen büyük derelerin çevresindeki mera ve tarım arazilerinin üzerinde mil biriktiğini anlatan Yıldız, "Yağış almayınca mil alttaki verimli tarım arazisinin üzerini örtmüş oldu. Bu süreç önümüzdeki yıl bahar aylarına kadar devam edecektir. Tekrar yağışların gelmesiyle meralar eski canlılığına kavuşacaktır." ifadesini kullandı.

Etiketler : Efteni kuraklık Düzce Uğur Suyu
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