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Düzce'de okullar tatil
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19 Kasım 2023 Pazar 20:42:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 20:42:00

Düzce'de okullar tatil

Kaynak: AA

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Kasım 2023 Pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

Öte yandan, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Etiketler : hava koşulları ara verme
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