Düzce'de kentsel dönüşüm için 8 bölge belirlendi!

17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi ile yıkıma uğrayan, o dönem Bolu'nun ilçesi olan Düzce, depremin yaralarını sarmaya çalışırken 3 ay geçmeden 12 Kasım'da 7,2 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldı. Merkez üssü Düzce olan depremde 763 kişi hayatını kaybetti, Marmara Depremi ile yaşamını yitirenlerin sayısı 1100'ü geçti. Her iki depremde toplam 4 bin 948 kişi de yaralandı.

12 Kasım'daki depremde 26 bin 704 ağır, 37 bin 825 orta, 40 bin 944 hafif hasarlı yapı tespit edilen Düzce, dönemin hükümeti tarafından 9 Aralık 1999'da alınan kararla il statüsüne kavuşmasıyla yaralarını hızla sarmaya başladı.

Kentte en son 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve yıkılan bina olmadı.

Depremlerin ardından "deprem dirençli kent" oluşturma hedefiyle risk taşımayan bölgelerde yapılan kalıcı konutlar ve zaman içerisinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Düzce'de yapı stokunun yaklaşık yüzde 80'i yenilendi.

Kentsel dönüşüm için 8 bölge tespit edildi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, tamamına yakını yenilenen yapı stoku sayesinde geçen yıl kasım ayında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kentte büyük bir yıkım ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Özlü, "Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşüm için 8 bölge tespit edildi ve strateji belgeleri hazırlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde eski sanayi çarşısının bulunduğu Kültür Mahallesi ve Şerefiye Mahallesi başta olmak üzere, sonrasında da diğer mahallelerimizde kentsel dönüşüme önem vereceğiz." dedi.

Kentsel dönüşümü kolaylaştırmak ve teşvik etmek için özel bir kanun çıkarılması gerektiğini belirten Özlü, "2024 yerel seçimlerinde AK Parti'mizin en önemli seçim söylemlerinden biri büyük ölçekli, bölge bazlı kentsel dönüşüm projeleri olacaktır. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere deprem riski olan ve depreme karşı sağlam yapılar inşa edilmesi gerekli şehirlerimizde inşallah bunları başlatacağız." diye konuştu.

Özlü, 17 Ağustos ve akabindeki 12 Kasım depreminin Türkiye için bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, bu depremlerden sonra yönetmeliklerde yenilenme ve düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

İnşa ettikleri konutların yeni yönetmeliklere uygun, depreme dayanıklı konutlar olduğunu vurgulayan Özlü, "Önümüzdeki yıllarda kalan eski konut stokumuzu da yenileyerek Düzce'yi her bakımdan depreme ve doğal afetlere dayanıklı bir şehir haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümde Japonya rol model alınacak

Özlü, bundan sonraki kentsel dönüşüm sürecinde Japonya'yı rol model almak istediklerini dile getirerek, "Japonya, deprem ülkesidir. Orada çok sayıda deprem olur ama kimse hayatını kaybetmez. Düzce'yi Japonya gibi depreme karşı dayanıklı, sağlam bir şehir olarak inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Düzce'yi "deprem şehri" yakıştırmasından kurtarmak istediklerinin altını çizen Özlü, "Düzce'nin depremlerle anılmasına çok karşıyım. Burası tabiatı, tarihi, denizi, şelaleleri, raftingi ve mağaralarıyla muhteşem bir butik şehir. Düzce'nin bu güzellikleriyle anılan bir şehir olmasını istiyoruz. İstanbul ve Ankara'ya yakın, Düzce'de her şey var. Dolayısıyla şehrimizin konut stokunu tamamen yeniledikten sonra inşallah nasıl bir deprem olursa olsun can ve mal kaybının olmadığı bir şehir olacağız." değerlendirmesinde bulundu.