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06 Aralık 2022 Salı 12:40:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 12:40:00

Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, paylaşımında Düzce'de yapılması planlanana konutlara ilişkin görsellere de yer verdi.

"581 BİNADA KONTROLLÜ YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Düzce'de Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içinde olay yerine ulaştığı ve afetzedelerin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, hasar tespit çalışmalarına takiben Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve bir okulun orta hasarlı olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu okulda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı aktarıldı.

Depremden etkilenen bölgede incelenen okul ve camiler haricinde 577 kamu binasından 5'inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, afet konutlarının yapımı için TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler : murat kurum düzce hasar tespit
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