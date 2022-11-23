Bakan Soylu ve Bakan Koca'dan yaralı sayısına dair açıklama

Düzce'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası Düzce'de elektrikler kesildi. İnternete erişimde sorunlar yaşanıyor.

Deprem bölgesinden canlı yayına bağlanan DHA muhabiri: "Elektrikler kesik. Düzce'de vatandaşlar sokakta. İnternet yok. Telefon çok zor çekiyor. Herkes panik halde." ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Daha AFAD merkezine geçen Bakan Soylu, "Şu anda AFAD'tayız. Deprem merkezi etrafında yaptığımız taramalarda can kayı bilgisi almadık. 3 artçı sarsıntı vür. Bazı köylerde ahır yıkıldığı bilgisi var. Panik sebebiyle atlama nedeniyle Düzce'de 1'i ağır 22 yaralı var. Ufak yaralanmalar söz konusu. Herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Ekiplerimiz sahada. Taramalar sürüyor. Herkes teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız toplanma alanlarında" dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 22 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

AFAD: EKİPLER BÖLGEDE

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan bilgilendirmede ise "Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.