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16 Aralık 2023 Cumartesi 16:27:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 16:27:00

Düzce'de dalga boyu 4 metreye ulaştı

Kaynak: AA

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Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.

Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam etmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Etiketler : Akçakoca Karadeniz dalga boyu
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