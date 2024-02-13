Düzce'de asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-12 Şubat'ta kentin çeşitli noktalarındaki uygulamalarda ve adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 135 fişek, 6 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında, 268 gram uyuşturucu madde, 101 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 66 şüpheliden ikisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla ilgili 2 olaya müdahale edildi, haklarında işlem yapılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesinde de 3 bin 871 litre kaçak akaryakıt, 17 litre kaçak içki yakalandı, 6 zanlı hakkında işlem yapıldı.