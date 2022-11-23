Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak
Kaynak: AA
Düzce'de, depremin ardından ana su alma regülatöründe yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ekiplerin sahadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin ardından Beyköy ana su alma regülatöründe arıza meydana geldiği belirtildi.
Arıza nedeniyle şehir genelinde su kesintisi yaşanacağı bildirilen açıklamada, "Ekiplerimiz arızayı gidermek için aralıksız çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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