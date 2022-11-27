Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2022
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Merkez (Düzce)
Tarih:2022-11-27
Saat:06:57:46 TSİ
Enlem:40.846 N
Boylam:31.048 E
Derinlik:9.52 km
Detay:https://t.co/6AIdLDChNg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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