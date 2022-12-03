Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 7.59'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gümüşova (Düzce)
Tarih:2022-12-03
Saat:07:59:20 TSİ
Enlem:40.808 N
Boylam:30.946 E
Derinlik:14.2 km
Detay:https://t.co/GbiTwiIsh9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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