Düzce'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Düzce'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan, 23 Kasım tarihinde aynı bölgede 5.9 şiddetindeki bir depremle sarsılmıştı.
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