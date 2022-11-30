Düzce depreminde zarara uğrayan haneler için 10 milyon liralık kaynak

Düzce depreminde zarara uğrayan haneler için 10 milyon liralık kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

Bakan Yanık, zararı tespit edilen hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 milyon liralık kaynak aktarıldığını ifade etti.