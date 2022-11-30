Düzce depreminde zarara uğrayan haneler için 10 milyon liralık kaynak
Kaynak: TRT Haber
Düzce'de, depremin yaraları hızla sarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremde zarara uğrayan hanelere 10 milyon liralık kaynak aktarıldığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam edildiğini aktardı.
Bakan Yanık, zararı tespit edilen hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 milyon liralık kaynak aktarıldığını ifade etti.
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