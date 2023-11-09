Duygulardaki değişim “kış hüznü” olabilir

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile birlikte sadece gribal enfeksiyonlarla değil, ruh sağlığında da mevsimsel duygu durum bozukluklarıyla karşılaşılıyor. Kış gelirken duygularda, davranışlarda ve düşüncelerde birtakım değişikliklerin meydana geldiğini belirten Psikolog Arş. Gör. Deniz Mısra Gürol, bu durumun "kış hüznü" olarak adlandırıldığını ifade etti. Gürol, "Ne kadar istersek isteyelim, kış hüznü yaşarken durmak dışında bir alternatifimiz olmayabilir; verimli, heyecanlı ve açık olamayabiliriz. Böyle zamanlarda, doğadaki değişikliklerin ruhumuzdaki yansımasını görebiliriz. Yavaşlamaya ihtiyacımız olabilir, bu sebeple kendi kış modumuzla barışmayı ve sabretmeyi denemeliyiz" şeklinde ifade etti.