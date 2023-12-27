VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tayland'ın güneyini sel vurdu
Lukaşenko: Nükleer silah sevkiyat süreci tamamlandı
Lavrov ile Abdullahiyan telefonda görüştü
Durak harici inemedi, otobüsü kurşunladı
Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
MİT şehitlerin kanını yerde bırakmıyor! Sözde yönetici öldürüldü
27 Aralık 2023 Çarşamba 10:07:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 10:07:00

Durak harici inemedi, otobüsü kurşunladı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Durak harici inmek isteyen yolcu, ret cevabını alınca sinirlenip otobüsü kurşunladı.

Bursa'da bir şahıs otobüsten durak dışı inmek istedi. İsteği yerine gelmeyince bir sonraki durakta inen şahıs, otobüsü kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken otobüsü kurşunlayan şahıs kaçtı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs seyir halindeyken durak dışı inmek isteyen şahıs, şoförden ret cevabı aldı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs, bir sonraki durakta indi. Otobüsün hareket etmesiyle birlikte, otobüse ateş eden şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüste maddî hasar meydana geldi.

Etiketler : burs aotobüs durak
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX