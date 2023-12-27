Durak harici inemedi, otobüsü kurşunladı
Kaynak: IHA
Durak harici inmek isteyen yolcu, ret cevabını alınca sinirlenip otobüsü kurşunladı.
Bursa'da bir şahıs otobüsten durak dışı inmek istedi. İsteği yerine gelmeyince bir sonraki durakta inen şahıs, otobüsü kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken otobüsü kurşunlayan şahıs kaçtı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs seyir halindeyken durak dışı inmek isteyen şahıs, şoförden ret cevabı aldı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs, bir sonraki durakta indi. Otobüsün hareket etmesiyle birlikte, otobüse ateş eden şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüste maddî hasar meydana geldi.
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